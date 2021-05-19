Крэйг Вудкрофт продлил контракт с хоккейным минским "Динамо"

Срок нового соглашения не уточняется. Следующий сезон станет для канадца четвертым у руля "зубров". В прошедшем белорусский клуб впервые за 4 года пробился в плей-офф КХЛ, где в первом раунде 1:4 уступил СКА из Санкт-Петербурга.