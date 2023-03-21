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Крэйг Вудкрофт рассказал об итогах выступления минского "Динамо" в КХЛ в сезоне 2022/2023
Три с плюсом по пятибалльной шкале - так оценил выступление команды в текущем сезоне КХЛ исполняющий обязанности генерального директора минского "Динамо" Артем Каркоцкий. Задача, которая неофициально стояла перед "зубрами" (а это, напомним, выход во второй раунд Кубка Гагарина), не выполнена. Бело-синие сумели гарантировать себе плей-офф лишь под занавес регулярного чемпионата. Правда, стоить отметить, что столичные хоккеисты достойно смотрелись в серии на выбывание. Так, белорусская дружина потрепала нервы гранду всей лиги - СКА из Санкт-Петербурга. Итоговое поражение в противостоянии до четырех побед - 2:4. А вот главком клуба Крэйг Вудкрофт подошел к вопросу подведения итогов года философски. Так, по мнению канадца, в этом сезоне есть и положительные, и отрицательные стороны.
В первый день тренинг-кэмпа говорил, что мы здесь начинаем путь для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Мы не достигли цели, которую я ставил, поэтому я не доволен. Следующая задача - развитие игроков. Девять молодых белорусов дебютировали в этом сезоне в лиге. Это немало. А если вы оглянетесь на последние три года, то 27 отечественных хоккеистов заиграли в КХЛ. Это большая цифра. Как раз и нужно три года, чтобы спортсмен развился и вышел на новый уровень. Все эти три года получал опыт и тренерский штаб. Работали молодые белорусские специалисты. В этом тоже был наш план. Потому всеобщим развитием доволен. Что же пошло не так? Первый момент - мы снова создавали новую команду. В этом процессе случаются подъемы и спады. Второе - наш ростер. На одних позициях была глубина состава, в других игроков не хватало.
Что касается планов на грядущий сезон, то формирование команды уже началось. Ведутся переговоры с игроками (как с белорусами, так и легионерами). Функционеры не исключили вариант возвращения наших хоккеистов из других клубов КХЛ и вообще чемпионатов. Касательно позиции главного тренера, то спикеры отказались комментировать различные слухи, сославшись на действующий контракт с Крэйгом Вудкрофтом. Соглашение рассчитано до 30 апреля. Добавим, уже в эту пятницу, 24 марта, на "Минск-Арене" пройдет официальное закрытие сезона. Начало в 18:00. Вход свободный.
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