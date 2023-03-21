Крэйг Вудкрофт рассказал об итогах выступления минского "Динамо" в КХЛ в сезоне 2022/2023

В первый день тренинг-кэмпа говорил, что мы здесь начинаем путь для того, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Мы не достигли цели, которую я ставил, поэтому я не доволен. Следующая задача - развитие игроков. Девять молодых белорусов дебютировали в этом сезоне в лиге. Это немало. А если вы оглянетесь на последние три года, то 27 отечественных хоккеистов заиграли в КХЛ. Это большая цифра. Как раз и нужно три года, чтобы спортсмен развился и вышел на новый уровень. Все эти три года получал опыт и тренерский штаб. Работали молодые белорусские специалисты. В этом тоже был наш план. Потому всеобщим развитием доволен. Что же пошло не так? Первый момент - мы снова создавали новую команду. В этом процессе случаются подъемы и спады. Второе - наш ростер. На одних позициях была глубина состава, в других игроков не хватало.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК "Динамо-Минск"