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Крейг Вудкрофт высказался о поражении минского хоккейного клуба "Динамо" на старте плей-офф
"Мы просто не показали свой хоккей во втором периоде", - говорит главный тренер "зубров" Крейг Вудкрофт. Напомним, накануне минское "Динамо" в гостях играло первый матч раунда плей-офф КХЛ против СКА из Санкт-Петербурга. Минчане крупно уступили - 3:8. Семь шайб пропустили во втором периоде.
Почему так случилось? Плохая работа с шайбой, очень много потерь и ненужных действий, которые привели к этим потерям. Стоит отметить, что хоккеисты вели себя где-то закрепощенно, невнимательно и неуверенно. Мы не сделали того, что должны были сделать во второй двадцатиминутке. Это привело к такому результату.
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