Крейг Вудкрофт высказался о поражении минского хоккейного клуба "Динамо" на старте плей-офф

Почему так случилось? Плохая работа с шайбой, очень много потерь и ненужных действий, которые привели к этим потерям. Стоит отметить, что хоккеисты вели себя где-то закрепощенно, невнимательно и неуверенно. Мы не сделали того, что должны были сделать во второй двадцатиминутке. Это привело к такому результату.

Крейг Вудкрофт, главный тренер ХК "Динамо-Минск"