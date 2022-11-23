Криштиану Роналду будет играть за клуб из Саудовской Аравии?

Криштиану Роналду может перейти в клуб за пределами Европы. Подписать форварда хочет клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Летом такое предложение уже поступало, но нападающий его отклонил.



По информации одного из спортивных изданий, сейчас Роналду готов на этот трансфер. Нынешнее предложение близко к летнему (тогда речь шла о 242 млн евро за два года).