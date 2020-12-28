Криштиану Роналду - лучший футболист XXI века

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer. Награждение состаялось в Дубае. В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38 %. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси (24 %). В тройку также попал форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (23 %). Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. Лучшим тренером века признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.