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Криштиану Роналду - лучший футболист XXI века
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer. Награждение состаялось в Дубае. В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38 %. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси (24 %). В тройку также попал форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (23 %). Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. Лучшим тренером века признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
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