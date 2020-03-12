Криштиану Роналду отправился на карантин после того, как у его одноклубника из "Ювентуса" нашли коронавирус.



Спортсмену предстоит провести 14 дней в своем доме на Мадейре.



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