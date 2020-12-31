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Криштиану Роналду собирается играть долго

"Надеюсь сыграть еще много-много лет". Один из величайших футболистов в истории Криштиану Роналду не планирует вешать бутсы на гвоздь. Роналду в феврале исполнится 36 лет, но звезда "Ювентуса" и сборной Португалии показывает потрясающую физическую форму. Накануне форвард стал лауреатом премии Golden Foot-2020. Награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола, по итогам голосования среди болельщиков.

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