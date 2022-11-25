Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

Очередной головокружительный факт из Катара, вслед за Модричем, который вписал свое имя, как первый, кто сыграл на мировых и континентальных форумах в трех разных десятилетиях.Криштиану Роналду также записал себе в актив историческое достижение - его вчерашний мяч в ворота Ганы позволил португальцу стать первым, кто забил на пяти чемпионатах мира.



Ранее он отличался на чемпионатах в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.