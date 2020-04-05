Криштиану Роналду станет спортсменом-миллиардером

Криштиану Роналду уже в этом сезоне станет первым футболистом в истории, заработавшим миллиард евро за карьеру, утверждает Forbes. И это несмотря на отказ от части зарплаты из-за пандемии коронавируса. От продажи нижнего белья, обуви и одеколона, а также от рекламных контрактов он может заработать еще 45 миллионов, а общий доход за год составит 91 миллион долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард. До него это удалось лишь двум действующим спортсменам: гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйвезеру.



