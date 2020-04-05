3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Криштиану Роналду станет спортсменом-миллиардером
Криштиану Роналду уже в этом сезоне станет первым футболистом в истории, заработавшим миллиард евро за карьеру, утверждает Forbes. И это несмотря на отказ от части зарплаты из-за пандемии коронавируса. От продажи нижнего белья, обуви и одеколона, а также от рекламных контрактов он может заработать еще 45 миллионов, а общий доход за год составит 91 миллион долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард. До него это удалось лишь двум действующим спортсменам: гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйвезеру.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП