Криштиану Роналду - третий бомбардир в истории футбола

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины", итог встречи 3:0, и вышел на третье место в истории футбола по количеству забитых мячей. Теперь у португальца 722 гола. Лидирует в этом списке легендарный бразилец Пеле, 767 результативных ударов.



