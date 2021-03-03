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Криштиану Роналду установил новый рекорд результативности

36-летний португалец стал первым игроком в истории футбола, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов. Приятное достижение Роналду отметил во встрече 25-го тура итальянской Серии А: его гол помог "Ювентусу" разгромить "Специю".

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