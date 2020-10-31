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Криштиану Роналду вылечился от коронавируса

Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Очередной тест форварда показал отрицательный результат, об этом сообщила пресс-служба туринского клуба. Напомним, COVID-19 был обнаружен у Роналду 13 октября. Теперь Криштиану может вернуться к тренировочному процессу. Завтра "Ювентус" сыграет против "Специи".

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