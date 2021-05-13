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Криштиану Роналду забил 100 голов за "Ювентус"
Криштиану Роналду стал первым игроком в истории туринского "Ювентуса", которому потребовалось три сезона для того, чтобы покорить отметку в 100 забитых мячей во всех турнирах. Ранее у футболистов клуба из Турина уходило на это как минимум четыре сезона. В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 42 встречах за "Юве", в которых отметился 35 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Впрочем, в команде недовольны эгоистичным поведением португальца и собираются с ним расстаться. Тем более что туринцы сейчас после победы над "Сассуоло" в 36 туре лишь на 5 месте в турнирной таблице.
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