Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Звездный португалец в очередной раз доказывает, что его еще нельзя списывать со счетов. Вышедший на 29-й минуте на замену Криштиану Роналду под занавес первого периода забивает гол в ворота "Эвертона" и помогает "Манчестер Юнайтед" одержать победу. Этот мяч стал 700-м в его клубной карьере.