Кристина Дмитрук пробилась в 1/4 финала на теннисном турнире в Тбилиси

Кристина Дмитрук пробилась в четвертьфинал турнира серии ITF в Тбилиси. Призовой фонд соревнований в Грузии составляет 25 тысяч долларов. В белорусском дерби 18-летняя теннисистка взяла верх над Верой Лапко, отдав ей всего три гейма - 6:2, 6:1. В прошлом году, кстати, перспективная белоруска стала победительницей юниорского парного разряда на Уимблдоне. Россиянка Екатерина Яшина в соперницах у Дмитрук в ¼ местного турнира, Яшина, к слову, в третьем раунде заставила зачехлить ракетку нашу Анну Кубареву, победив в трех партиях - 7:6, 5:7, 6:1.