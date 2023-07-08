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Кристина Дмитрук вышла в финал теннисного турнира в Швейцарии

Кристина Дмитрук пробилась в финал теннисного турнира в Швейцарии.

19-летняя спортсменка обыграла представительницу Германии Александру Вечич. Белоруска уступила в первом сете, но отыгралась в двух последующих (счет - 3:6, 6:4, 7:5). Соперница Дмитрук по финалу турнира определится чуть позже.

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