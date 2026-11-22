Критика в адрес популяризации баскетбола в Беларуси справедлива и служит дополнительным стимулом для работы. Об этом заявил председатель Белорусской федерации баскетбола Сергей Рутенко в "Актуальном интервью".

Журналист заметил, что баскетбол в Беларуси проявляется не так ярко, как, например, волейбол, гандбол, футбол или хоккей. По словам Сергея Рутенко, он воспринимает такие комментарии конструктивно: "Я всегда за конструктивную критику. И на самом деле я не в первый раз слышу подобного рода комментарии, и это дополнительный стимул. Я очень хорошо это воспринимаю, где-то даже с благодарностью, потому что такие моменты как раз могут подсказать, что мы, может быть, делаем что-то неправильно".

quote Все отмечают, что этот сезон, особенно в мужском чемпионате, один из самых интересных, потому что есть 4-5 команд, которые очень близки по результатам. Но, безусловно, существует проблема, что люди мало знают. Сергей Рутенко

"В то же время хочу подчеркнуть, что, например, на финальных матчах прошлого сезона мы были вынуждены на некоторых играх ограничивать доступ, потому что спрос был гораздо больше, чем инфраструктура могла позволить", - подчеркнул он.

Председатель БФБ рассказал о планах по исправлению недостатка. "Мы не останавливаемся на этом, рассматриваем варианты и возможности, как больше не то что популяризировать баскетбол, его люди очень любят, очень много занимающихся, а именно нести в массы, шире освещать в медиа, чтобы люди больше это видели. Но замечание это абсолютно справедливо. Мы будем над этим работать. У нас уже есть намеченные планы и шаги, которые мы хотим сделать, чтобы люди больше слышали про баскетбол и знали хотя бы, где он проходит и куда можно прийти", - отметил он.