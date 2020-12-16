"Крумкачы" не подавали протест в АБФФ

Федерация футбола не получала протест "Крумкачоў" на результат поединка со "Слуцком". Об этом Агентству теленовостей сообщили в АБФФ. Накануне минчане уступили в первом стыковом матче со счетом 0:2. В Сети тут же появились слухи о неправомерном участии в поединке футболистов-гостей Семенова и Бала. Якобы они получили четные желтые карточки в 29-м туре и не имели права принимать участия в матче. Федерация футбола же ссылается на пункт регламента 3.11.9 статьи 3 - дисциплинарные санкции в виде желтых карточек, полученных в ходе чемпионата, при проведении дополнительного матча не учитываются. Более того, "Крумкачам" этот пункт был разъяснен еще до начала поединка. Ответная игра пройдет в Слуцке 19 декабря.