Ксения Тереня завоевала серебро ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Белорусские борцы продолжают громко заявлять о себе на молодежном чемпионате мира, который проходит в Лас-Вегасе. Вторую медаль в нашу копилку этой ночью принесла Ксения Тереня, которая стала вице-чемпионкой соревнований. Новое поколение женской борьбы в нашей стране наверняка не уступает легендарным призерам Олимпиады, таким как Мамашук, Курочкина и Колодинская. Но все в будущем покажет результат, который на молодежном уровне не может не восхищать. В числе новой волны и минчанка Ксения Тереня.

Сегодня в финале молодежного чемпионата мира Ксения Тереня завоевала серебро, уверенно пройдя по турнирной сетке до решающей схватки, поочередно победив представительниц Польши и Колумбии. В полуфинале белоруска вышла на спортсменку из Японии и добилась уверенной победы досрочно, совершив туше.

В финале Ксению ждала схватка с россиянкой Алиной Шевченко, и соперница оказалась в этот вечер сильнее.

Еще весной наши девушки громко показали себя на молодежном чемпионате Европы, где сразу четыре белоруски стали обладательницами золота, а женская команда первенствовала в общекомандном зачете.

Ксения Тереня, серебряный призер чемпионата мира по борьбе 2026 U-23:

"Сейчас сборная почти состоит из молодых девчонок, я думаю, это тоже дает свои плоды. То, что мы стали первыми в Европе, это не может не радовать - командное первое. Учитывая, что нас только допустили под нашим флагом".

В свободное от тренировок и соревнований время вице-чемпионка мира проводит со своим питомцем, который дает ее прекрасную разрядку от спорта высших достижений.

Этой ночью еще одна белоруска способна добиться успеха. В финал чемпионата мира пробилась и талантливая Арина Демченко. Пожелаем ей большой удачи!