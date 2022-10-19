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Ксения Санкович: Участие Беларуси в Генассамблее АНОК - хороший знак
Участие Беларуси в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле, безусловно, хороший знак. Так считает исполняющая обязанности генерального секретаря НОК Беларуси Ксения Санкович, представляющая Беларусь на мероприятии в столице Республики Корея, сообщили БелТА в пресс-службе НОК.
Однако, отметила Ксения Санкович после первого дня Генассамблеи, о каких-то серьезных сдвигах говорить пока рано. "Да, мы видим некое потепление и понимание, но для нас главным остается допуск наших атлетов на соревнования. Приехав в Сеул, чувствуем поддержку представителей других стран, но есть и те, кто создает главную протестную силу. Это некоторые страны Европы. Их сопротивление не содействует возвращению наших спортсменов на ближайшие соревнования высокого уровня - Европейский юношеский олимпийский фестиваль и III Европейские игры. Но, на наш взгляд, здравый смысл рано или поздно должен восторжествовать. Мы по-прежнему готовы к диалогу и решению всех вопросов", - отметила Ксения Санкович.
С приветственными словами к участникам Генассамблеи обратились исполняющий обязанности президента АНОК Робин Митчелл и генсек Гунилла Линдберг. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, в частности, отметил, что деятельность МОК остается вне политики и нынешняя Генеральная ассамблея объединила всех членов АНОК, независимо от того, находятся ли государства в состоянии конфликта. Он также подчеркнул, что для МОК, международных спортивных федераций и для него самого важен принцип единства. МОК продолжает соответствовать своей миссии единства и мира - истинным принципам олимпийского движения.
XXVI Генеральная ассамблея АНОК завершится 21 октября.
Фото: НОК Беларуси
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