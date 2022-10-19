Ксения Санкович: Участие Беларуси в Генассамблее АНОК - хороший знак

Однако, отметила Ксения Санкович после первого дня Генассамблеи, о каких-то серьезных сдвигах говорить пока рано. "Да, мы видим некое потепление и понимание, но для нас главным остается допуск наших атлетов на соревнования. Приехав в Сеул, чувствуем поддержку представителей других стран, но есть и те, кто создает главную протестную силу. Это некоторые страны Европы. Их сопротивление не содействует возвращению наших спортсменов на ближайшие соревнования высокого уровня - Европейский юношеский олимпийский фестиваль и III Европейские игры. Но, на наш взгляд, здравый смысл рано или поздно должен восторжествовать. Мы по-прежнему готовы к диалогу и решению всех вопросов", - отметила Ксения Санкович.