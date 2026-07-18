Кто и почему пытается заблокировать возвращение белорусского гандбола на мировую арену

Отдельные европейские руководители собирают коалицию, чтобы воспрепятствовать возвращению сборной Беларуси по гандболу на мировую арену. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев.

Напомним, Международная федерация прислушалась к последним рекомендациям МОК и отменила запрет на участие белорусских атлетов в турнирах под своей эгидой.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

"Они одной рукой разрешили, а второй, посмотрите, сказали, что будут советоваться с Европейской федерацией гандбола, как посмотрит Европейская федерация и так далее. И к радости, и сожалению, весь гандбол самого высокого уровня сосредоточен в Европе, поэтому с Европейской федерацией гандбола придется считаться. Не столько с федерацией, сама федерация не против, а именно с теми политическими силами, которые подталкивают спортсменов, подталкивают руководителей спорта в определенных странах, чтобы они действовали и против Беларуси, и против России".

Также стало известно, что сборные Беларуси и России могут принять участие в Кубке Международной федерации гандбола. В случае положительного решения команды выступят в одной группе с Болгарией, Люксембургом и Литвой.