"Дняпро" против "Руха", "Динамо-Минск" против ЦСКА. Смотрите прямые трансляции на "Беларусь 5"

Последний футбольный матч года в нашей стране. "Дняпро" в Могилеве в ответном стыковом матче примет "Рух". В четверг в Бресте хозяева победили, 2:1. Лучшая дружина в следующем сезоне сыграет в Высшей лиге. Прямая трансляция в 14 часов на "Беларусь 5".



