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"Дняпро" против "Руха", "Динамо-Минск" против ЦСКА. Смотрите прямые трансляции на "Беларусь 5"

Последний футбольный матч года в нашей стране. "Дняпро" в Могилеве в ответном стыковом матче примет "Рух". В четверг в Бресте хозяева победили, 2:1. Лучшая дружина в следующем сезоне сыграет в Высшей лиге. Прямая трансляция в 14 часов на "Беларусь 5".

Минское "Динамо" готовится к битве с чемпионом

Хоккейное "Динамо" попытается прервать серию из пяти подряд поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Сегодня "зубры"принимают действующего чемпиона Кубка Гагарина - московский ЦСКА. Прямая трансляция с "Минск-Арены" на

"Беларусь 5"

в

17 часов

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