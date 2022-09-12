Кто из футболистов отличился в чемпионате Беларуси за выходные?

Главный тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев считает, что команда заслуженно праздновала победу в матче 21-го тура чемпионата страны по футболу. "Горняки" разгромили на выезде "Гомель" - 3:0. Дубль оформил Илья Черняк, еще один мяч забил Фессу Плакка. "Шахтер" с 43 очками лидирует в таблице.

На втором месте, уступая два балла "солигорчанам", располагается "Энегретик-БГУ". "Студенты" минимально обыграли накануне "Неман" - 2:1. Узбекский легионер Бобир Абдихоликов забил 20-й мяч в Высшей лиге. В чемпионате страны столько не забивали 15 лет кряду.

В еще одном поединке воскресенья "Торпедо"-БелАЗ на выезде победило бобруйскую "Белшину" - 3:1.



