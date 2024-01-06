Кто победил в женском пасьюте на этапе Кубка Содружества в Раубичах, расскажем в прямом включении

Антон Смольский 6 января возглавил общий зачет Кубка Содружества, победив в гонке преследования на трассе домашнего этапа в Раубичах. Для лидера сборной Беларуси таким образом состоялся золотой дубль! Вчера спортсмен взял награду в спринте. Об этом и результатах женской гонки преследования. Сместа событий выходит Андрей Козлов (прямое включение).