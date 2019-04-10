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Кто сильнее - "Юность" или "Неман"? Интрига года в белорусском хоккее, возможно, разрешится сегодня
Так кто сильнее - "Юность" или "Неман"? Интрига года в белорусском хоккее, возможно, разрешится сегодня: менее чем через полчаса стартует 5-й матч финала плей-офф Кубка Президента. В понедельник столичная команда обыграла гродненский клуб, увеличила счет в серии до четырех побед - 3:1 - и вернула битву на "Чижовка-Арену".
Сейчас там работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш. Буквально в эти минуты завершается раскатка команд. А самое главное - то, что трофей уже на "Чижовка-Арене". Вот он, заветный кубок. По регламенту чемпионата его доставляют на решающие матчи за 2 часа до начала. К слову, весит чаша почти 18 килограммов. Из них 10 килограммов серебра.
Кубок всегда находится под охраной и со службой сопровождения
Нам же сегодня удалось побывать на тренировках обеих команд. И начнем с гостей. "Неману" отступать некуда. Счет в серии - 1:3. Главный тренер Сергей Пушков после поединка в Гродно в понедельник отмечал, что клуб не справляется с завершением атак. Поэтому именно этому компоненту была посвящена сегодняшняя тренировка.
Что же касается "Юности", то у минской команды есть вопросы с составом. Некоторые игроки травмированы и не смогут помочь. Однако столичные "медведи" воодушевлены. Так близко к трофею клуб Михаила Захарова не был давно - с сезона-2015/16. То золото стало для "красно-синих" седьмым.
Сегодня "Юность" может оформить 8-е чемпионство и вновь стать самым титулованным клубом страны
Для тех, кто не сможет наблюдать за финалом с трибун "Чижовка-Арены", телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию матча. Начало эфира в 19:30. Болеем за наш хоккей, ведь совсем скоро многие из игроков "Немана" и "Юности" поедут в составе сборной Беларуси на чемпионат мира в первом дивизионе.
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