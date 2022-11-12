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Кто станет чемпионом Беларуси по футболу - развязка национального турнира на "Беларусь 5"
Кто станет чемпионом Беларуси по футболу, а кто окажется вовсе без медалей? Развязка национального турнира уже совсем скоро. На золото претендуют солигорский "Шахтер" и "Энергетик". Шансы "горняков", которые сегодня встретятся с "Белшиной", предпочтительнее - они имеют преимущество в 2 балла. "Студентам" же предстоит противостояние с минским "Динамо", которое в свою очередь борется за бронзу турнира. В заочных соперниках БАТЭ. У команд равное количество баллов. Борисовчане же сыграют против "Арсенала". Матчи заключительного тура начнутся сегодня в 14:00. "Беларусь 5" покажет встречи в режиме переклички.
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