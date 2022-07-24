Кто станет победителем на международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная роза"?

На международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная роза" 24 июля станут известны победительницы в отдельных видах. На награды претендуют сильнейшие грации из 8 стран, в том числе Беларуси, России, Армении, Азербайджана и других. Накануне определилась тройка призеров в олимпийском многоборье - по сумме всех четырех видов больше всего очков у нашей Алины Горносько, серебро и бронза у россиянок Лалы Крамаренко и Арины Авериной. Прямая трансляция сегодняшних соревнований начнется на "Беларусь 5" в 12:35. Первыми выступят юниорки, спустя два часа возьмут старт сеньорки.