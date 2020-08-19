Кто станет соперником ПСЖ в финале Лиги чемпионов? Прямой эфир ведет телеканал "Беларусь 5"

Главная интрига вечера - кто составит компанию французскому "Пари Сен Жермен" в титульном матче главного клубного турнира Старого Света? "Лион" и "Бавария" определяют сильнейшего, и, несмотря на фаворитский статус мюнхенцев, французы могут преподнести очередную сенсацию, как это было в противостояниях с "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Прямой эфир ведет телеканал "Беларусь 5". Финал состоится 23 августа также в Португалии.