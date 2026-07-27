Кубарева и Остапенков выиграли чемпионат Беларуси по теннису

В Минске завершился открытый чемпионат Беларуси по теннису. На теннисных кортах в Минске в финале женского турнира Дарья Хомутянская не смогла совладать с Анной Кубаревой, уступив в трех сетах 6:4, 3:6, 6:0. У мужчин титул чемпиона завоевал Даниил Остапенков, в решающем матче обыграв Мартина Борисюка - 6:4, 6:2.

Анна Кубарева, чемпионка Беларуси по теннису:

"Немного не хватило где-то сил, то есть понимала, как надо играть, все делала правильно, но немного подустала во втором сете, потеряла концентрацию, где-то внимание, но рада, что смогла найти, вернуться в нужное русло и перевернуть ход игры в третьем сете".

Даниил Остапенков, чемпион Беларуси по теннису:

"На турнир ты подходишь только с целью победить. Сезон идет стабильно, мне нравится все. Много играю, много выступаю, хорошие результаты. Надо продолжать и больше играть в турнирах".

Соревновательный сезон у белорусских теннисистов в самом разгаре.