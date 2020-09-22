Кубкок Стэнли. "Тампа" победила "Даллас", счет серии 1:1

Горячее продолжение финального матча Кубка Стэнли. "Тампа Бей" уже к концу первого периода забросила три шайбы в ворота "Даллас Старз". "Звездные" смогли отыграть до конца поединка лишь два броска, на третий сил не хватило. Победа "Тампы" 3:2, в серии счет становится равным 1:1. Следующий матч в четверг.