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Кубликова и Гулицкий квалифицировались в произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию

На льду "Минск-Арены"продолжается первый в истории белорусского фигурного катания чемпионат Европы. Соревнование, которое не только объединило вокруг столицы любителей этого вида спорта и специалистов со всего континента, но и для многих открыло нашу страну.

Как подтверждение - флаги разных государств в руках болельщиков на полностью заполненных трибунах комплекса. И самое пристальное внимание сегодня приковано к произвольной программе в женском одиночном катании, где борьба за медали разворачивается именно в эти минуты. Удастся ли россиянке Алине Загитовой защитить свой титул чемпионки Европы, или золото примерит другая фигуристка? Ответ можно узнать и из прямой трансляции соревнований на "Беларусь 5". А в утренней программе борьбу за медали начали танцевальные пары. Набрав 19 баллов, квалифицироваться в произвольную программу удалось нашим Анне Кубликовой и Юрию Гулицкому.

Медали танцевальные пары разыграют в субботу, соревнования начнутся в 16:25. В 11:15 за награды поспорят мужчины. В полном объеме и в прямом эфире форум показывает телеканал "Беларусь 5"

Новости чемпионата Европы по фигурному катанию на нашем сайте врубрике "Новости спорта".

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