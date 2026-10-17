Кубок Дружбы по пляжному футболу: Беларусь сильнее Омана в первом матче

Столица Беларуси вновь в центре внимания спортивной общественности. Большой международный турнир по пляжному футболу собрал три сильные команды. Кроме хозяев, еще два коллектива из топ-10 мирового рейтинга.

"Кубок Дружбы": турнир открыл матч Беларуси и Омана

Беларусь, Иран, Оман - команды, которые сражаются за победу на международном турнире по пляжному футболу "Кубок Дружбы". Сборная нашей страны - один из мировых лидеров в этом виде спорта, а значит, победа, тем более на домашнем турнире, не просто цель, а единственный достойный результат.

Говорят, что дома и стены помогают, но все-таки ответственность большая, все ждут только победы.

Иван Константинов, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Да, вроде бы и приятно, что болельщик гонит вперед, но, с другой стороны, ответственность. Не хочется ударить в грязь лицом перед своими родными и близкими, так что стараемся, выкладываемся на полную".

Что точно было видно на песке. После первого периода белорусы вели - 5:2.

На турнире сборная Беларуси обкатывает молодых игроков

Смена поколений - это естественный и необходимый процесс для долгосрочного успеха любой команды. На этом турнире в составе нашей сборной два новичка - Максим Яблонский и Александр Кириллов.

Олег Гапон, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Первый тайм в каждой смене они выходили у нас в первой и во второй четверке. Здорово, что они не выпали из игры. То есть они свои моменты отыгрывали, отбирали, что у них такое бешеное желание. Где-то нету каких-то физических, каких-то тактических моментов, но желание у них потрясающее, поэтому будем прогрессировать вместе с ними и добиваться результата".

Сборная Беларуси стартует с победы на домашнем турнире

Матч получился классным, как и игра против Омана. Хотя гости потрепали нервы - в мировом рейтинге они на 10-й позиции - за 6,5 минут до конца матча сократили отставание в счете до минимума. Но класс нашей сборной сыграл определяющую роль. Олег Гапон забил свой третий мяч в игре. Дубль оформил Олег Рябко и установил окончательный счет.

8:5 - победа Беларуси. Что самое ценное на таких турнирах? Нет, не голы и красивые комбинации, а то, как трибуны реагируют на каждый эпизод.

17 октября сыграют Иран и Оман, а уже в воскресенье, 18 октября, - Беларусь против Ирана. И в этот же день пройдет церемония награждения. Вход на трибуны свободный, поэтому не пропустите. Каждой команде нужна поддержка болельщиков.