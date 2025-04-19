Кубок Гагарина по хоккею. 20 апреля пятая схватка минского "Динамо" и челябинского "Трактора"

Ни шагу назад! Минское хоккейное "Динамо" стремится вернуть серию второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на родные трибуны. А для этого нужно выигрывать в Челябинске. В очном противостоянии с "Трактором" "зубры" пока уступают - 1:3.

После триумфа на "Минск-Арене" со счетом 8:0 во второй домашней схватке подопечные Дмитрия Квартального не смогли удержать минимальное преимущество. Хоккейная фортуна отвернулась от бело-синих в заключительной трети. Но, как отмечают в стане дружины, никто сдаваться не намерен, парни чувствуют, что могут побеждать.