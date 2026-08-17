Кубок Минска: 17 августа "Динамо" поборется за бронзу с "Сибирью"

Развязка хоккейного товарищеского турнира "Кубок Минска" случится уже 17 августа. Минское "Динамо" поборется за бронзу турнира с "Сибирью".

Поединки, напомним, принимает "Олимпик-Арена". На пути к этой встрече "зубры" переиграли "Шанхайских драконов", но уступили пока еще действующему обладателю трофея "Металлургу". "Сталевары", в свою очередь, постараются защитить свой титул в матче с "Адмиралом".

Все три встречи, в том числе и поединок за пятое место, в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Болельщики "Динамо" могут включать прямую трансляцию в 18:50. Титульный же матч начнется в 11 утра.