Кубок Победы и Кубок Вызова по пляжному волейболу пройдут в Минске с 9 по 12 сентября

Поклонники пляжного волейбола в ожидании большого праздника в самом центре Минска. Кубок Победы и Кубок Вызова в 2026 году вновь пройдут также на временно возведенной арене около Дворца спорта. Здесь выступят с 9 по 12 сентября лучшие представители Беларуси и России в этом виде спорта, билеты уже поступили в продажу.

В Кубке Победы в 2026 году Беларусь представят четыре пары. В прошлом турнире, напомним, Ольга Абраменко и Надежда Тишкова стали четвертыми, остановившись в шаге от пьедестала.