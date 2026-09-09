Кубок Победы по пляжному волейболу пройдет 9 по 12 сентября в Минске

С 9 сентября каждый может ближе познакомиться с пляжным волейболом, ведь в центре Минска открывает для всех свои двери арена для этого вида спорта, которая вновь создана буквально за несколько дней.

пляжный волейбол

Кубок Победы состоится с 9 по 12 сентября. На песчаные корты выйдут 12 мужских и 12 женских команд. Сначала пары сыграют групповой этап, а затем сильнейшие продолжат борьбу в плей-офф. 13 сентября программу продолжит Кубок Вызова. На песке встретятся представители пляжного и классического волейбола Беларуси и России.

Для создания песчаного корта на Немигу привезли 450 тонн песка. Билеты уже поступили в продажу.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"Самый главный турнир - это Кубок Победы, который будет проходить в центре города, возле Троицкого предместья. В прошлом году мы уже проводили такие соревнования. Российская Федерация предложила нам подобный формат, и когда коллеги приехали в Минск, то остались под огромным впечатлением от атмосферы и красоты нашей столицы".

Матчи Кубка Победы смотрите в эфирах на телеканале "Беларусь 5".