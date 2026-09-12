Кубок сильнейших спортсменов по современному пятиборью завершился в Минске

В Минске завершился Кубок сильнейших спортсменов по современному пятиборью.

В соревнованиях, кроме белорусов, принимали участие и спортсмены из других стран - России, Турции, Казахстана. И Республика Беларусь вновь показала, что умеет проводить турниры на самом высоком уровне.

Финал Кубка сильнейших спортсменов стал своеобразным ярким завершением сезона, поскольку нынешний год подарил нам в современном пятиборье ряд запоминающихся эмоций. На протяжении лета следили за белорусами, которые завоевывали медали чемпионатов мира. И сейчас спортсмены приехали в Минск, чтобы показать уровень мастерства перед родными зрителями.

Соревнования завершились, но у федерации этого вида спорта большие планы на ближайшее будущее. Следующий сезон отборочный на Олимпийские игры.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья: "Осталось хорошее впечатление от завершения сезона и от итогов выступления на данных соревнованиях. Минск прекрасно принял соревнования, и финал состоялся в День города. Всех минчан поздравляю с Днем города. Это прекрасный праздник!"

Сборная Беларуси по современному пятиборью берет паузу после долгого сезона, но Минск спортивный продолжит жить насыщенной жизнью.