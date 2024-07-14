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Кубок Беларуси по футболу: пять матчей определят всех участников 1/8 финала, называем время игр
Борьба за кубок Беларуси по футболу продолжается! Пять матчей воскресной программы определят всех участников 1/8 финала. Первыми на поле в 15:00 выйдут "Орша" и дзержинский "Арсенал". Позднее "Крумкачы" сразятся с "Днепром-Могилевом", а "Нива" примет "Гомель". В 18:00 солигорский "Шахтер" померяется силами с пинской "Волной", параллельно, "Макслайн" сыграет против новополоцкого "Нафтана". Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, стартовый свисток прозвучит в 6 вечера.
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