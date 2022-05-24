Кубок Беларуси по гребле на байдарках каноэ стартовал в Заславле

Мы живем тем, что у нас есть. Приехали наши друзья-россияне. Я был рад острой борьбе на финише - победе наших девочек, как будто чемпионат Европы выиграли. Будем жить в новых условиях с надеждой, что когда нам нужно будет вернуться, мы выступим в полную силу. Мы работаем как обычно. Когда мы вернемся, мы вернемся очень сильными. Такую задачу я и поставил перед своим коллективом.

Геннадий Галицкий, старший тренер женской команды по гребле на байдарках