3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Кубок Беларуси по гребле на байдарках каноэ стартовал в Заславле
Гребной канал в Заславле принимает первый этап открытого Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ - турнир собрал чемпионов мира, Европы, призеров Олимпиад: всего более 250 ведущих атлетов. Вопреки санкциям, белорусы и россияне будут вместе выходить на пик формы и, несмотря ни на что, продолжать свою карьеру. Результаты первых стартов, эмоции спортсменов и ближайшие цели двух сборных - в репортаже Станислава Липского.
Гребной канал в Заславле вновь в атмосфере спортивного праздника. Первый этап Кубка Беларуси принимает спорткомплекс - здесь чемпионы мира не только из Беларуси, но и России - уровень конкуренции зашкаливает!
Речь о гребцах на байдарках и каноэ. Национальная сборная наших восточных соседей приехала к нам в сильнейшем составе.
Европейские санкции не сломают наших гребцов
А политически мотивированное решение отстранить россиян и белорусов от международных стартов должно сделать нас только сильнее, - подчеркивает главный тренер сборной России Александр Костоглод. - Все спортсмены продолжают выходить на пик формы, и никто ни на какие паузы не уходит, работаем усиленно.
Сейчас европейские государства, США диктуют новые правила МОК, чтобы не допускать россиян и белорусов. Считаю, что это несправедливо и подло по отношению к спортсменам. Как занавес быстро закрылся, так он быстро и откроется. Мы должны быть готовы и во всеоружии. Соревнования на высоком уровне. Я считаю, что у вашей команды, имея такой гребной канал, прекрасные условия для подготовки к любым соревнованиям. У нас таких условий нет.
Понимают ситуацию, в которой невольно оказались из-за европейских политиков, и в стане нашей сборной: на санкции лучший ответ - отличные результаты. Поэтому данные соревнования - первый шаг на пути к пику формы атлетов. Чемпионат мира пройдет в Канаде в августе, если мы туда поедем, то мы должны быть готовы", - заявляет Геннадий Галицкий.
Мы живем тем, что у нас есть. Приехали наши друзья-россияне. Я был рад острой борьбе на финише - победе наших девочек, как будто чемпионат Европы выиграли. Будем жить в новых условиях с надеждой, что когда нам нужно будет вернуться, мы выступим в полную силу. Мы работаем как обычно. Когда мы вернемся, мы вернемся очень сильными. Такую задачу я и поставил перед своим коллективом.
Женская сборная Беларуси выиграла заезд в байдарках-четверках на дистанции 500 метров
И вот первая победа в сезоне есть - полностью обновленный экипаж женской байдарки-четверки на финише вырвал золото у двух лодок из России. Омоложение вынужденное: Надежда Попок ждет ребеночка, Марина Литвинчук восстанавливается после операции, Маргарита Махнева совсем недавно болела. В легендарной четверке Ольга Худенко сегодня лидер команды.
Хочу признаться, что на это не хотела подписываться. Так как девчонки по некоторым причинам пропускают эти соревнования, я поняла, что молодежь нужно учить. Я боялась, что у меня не хватит нервов. Но они очень способные, послушные, я корректно преподнесла информацию. Мы все сделали так, как я сказала. Немножко опыт и молодость сыграли свое. И у нас получился результат.
Марина Литвинчук рядом (на велосипеде) следит за гонкой, параллельно что-то подсказывая - чемпионка всем сердцем с командой - турнир получается по настоящему зрелищным.
Побольше бы таких соревнований, чтобы не только Россия приезжала, а все пусть приезжают, чтобы поддерживать друг друга в форме. Мне кажется, все разрешится, и мы все преодолеем.
2/3 команды - это чемпионы мира, призеры чемпионатов мира. Также у нас есть призер Олимпийских игр. У нас большой состав команды, который был недавно отобран на Кубке России, чтобы участвовать в открытом Кубке Республики Беларусь.
Более 250 спортсменов, внушительный судейский корпус, фотофиниш, процедура взвешивания лодки - абсолютно все мировые стандарты проведения соревнований соблюдены сегодня в Заславле. Насладиться антуражем борьбы на воде можно будет еще в течение двух дней - первый этап Кубка Беларуси завершится 26 мая. Спешите видеть, друзья, соревнования лично!
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все