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Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд стартует в Барановичах
Получится ли золотой дубль у "Ритма" или трофей заберет кто-то другой? Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд стартует сегодня в Барановичах. В 14:00 ремейк финала первенства - "Ритм" против "Виктории", завершит игровой день встреча "Минск" - "Текстильщик-БарГУ". В 18:00 начало, оба матча смотрите в прямом эфире "Беларусь 5".
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