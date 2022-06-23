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Кубок Беларуси - тремя поединками 23 июня завершится розыгрыш 1/16 финала по футболу

Удастся ли кому-нибудь из «андердогов» пробиться в 1/8 финала Кубка страны? Сегодня тремя поединками будет подведена черта под 1/16 розыгрыша турнира. Могилевский "Днепр" сыграет с "Газовиком", дзержинский "Арсенал" с "Лидой", а "Минск" наведается в гости к "Нафтану". Пока все идет без сенсаций.

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