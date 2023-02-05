"Кубок чемпионов" - белорусские фристайлисты заявили о себе в Красноярске

Белорусские фристайлисты заявили о себе в Красноярске. Неофициальная столица Сибири приняла первый этап нового международного турнира - Кубок чемпионов. На склоне Николаевской сопки случилось противостояние двух сильнейших школ лыжной акробатики. Да и спортсмены из Казахстана добавили в соревнование интриги.

Наши ребята на равных соперничали с фристайлистами с мировыми именами. А ведь сегодня белорусская сборная - это молодая команда, но уже с чемпионскими амбициями. Нашли ли они свое подтверждение на красноярском склоне? О новых старых именах - Елена Горельчик.

Красноярск или, как еще называют этот город, неофициальная столица Сибири встречает своих гостей ночным морозом под минус 25. Но при этом днем здесь ярко светит солнце, словно извиняясь за покрасневшие в миг щеки и легкий иней на волосах. Неудивительно, что именно здесь в почете лыжи, биатлон, сноуборд и прочие зимние развлечения. Недалеко от Красноярска, практически на берегу Енисея, находится Николаевская сопка, на склонах которой расположился одноименный горнолыжный комплекс.

На этих выходных здесь сконцентрировалось внимание всех любителей лыжной акробатики. Возьму на себя смелость утверждать, что не только из трех стран-участниц нового международного турнира под громким названием "Кубок чемпионов". Ибо посмотреть, на что способны спортсмены, не по своей воле оказавшиеся вне, назовем их пока так, "мировых" стартов, интересно и соперникам, и настоящим болельщикам. Тем более что в Красноярске намечалось противостояние двух сильнейших школ лыжной акробатики. Да и молодые фристайлисты из Казахстана способны удивлять.

Наша задача была не сделать аналог Кубка мира, а даже лучше Кубка мира, поэтому мы и назвали Кубок чемпионов. Если мы возьмем Кубок мира, который проходил в Финляндии, в Америке, там принимали участие страны: США, Канада, Швейцария, Австралия - основные, и, конечно, без наших трех стран, которые в Кубке чемпионов принимали участие, нельзя назвать это мировым турниром. Алексей Курашов, глава Федерации фристайла России

Формат Кубка чемпионов достаточно прост. Это три этапа и два соревновательных дня, которые включают индивидуальные соревнования и командный турнир. Минус 25, которые могут напугать любого, фристайлистам, как оказалось, не помеха. Главное - при таком морозе практически полностью отсутствует ветер.

Погода комфортная, потому что здесь ветра нет, мороз чувствуется, но не так сильно, как мог бы. Вообще многие тейпы наклеивают, чтобы не морозило, но по-хорошему, надо под шлем что-то тепленькое и варежки. Макар Митрофанов, двукратный призер Кубка чемпионов - 2023 по фристайлу

Когда минус 19 - минус 20, воздушные массы почти не двигаются, основная задача - следить за скольжением лыж, потому что снег пересушенный, он как наждачка и снимает этот слой. Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу

Секрет номер 1 - это адреналин, который мы получаем во время прыжка, а если мороз не критичный, то в принципе все хорошо, вот самое сложное - это долгие паузы между прыжками. Анастасия Андриянова, участница Олимпийских игр - 2022 по фристайлу

Если в Минске еще только наступал вечер, то в Красноярске было уже ближе к ночи. Яркий свет искусственного освещения, зажигательная музыка и танцы болельщиков, не только чтобы согреться, просто сама атмосфера располагает- вот в таком антураже и проходил Кубок чемпионов.

В Красноярске выступала молодая белорусская сборная. Только представьте, самому возрастному - Павлу Дику всего 24. Не пугайтесь, олимпийская чемпионка и призер игр в Пекине Анна Гуськова карьеру не закончила - девушка восстанавливается после травмы. В марте, говорят, вернется в строй.

Средний возраст команды составляет 18-20 лет. Тот, кто следит за фристайлом, знает, что наши топовые спортсмены всегда более возрастные и более титулованные представители. Мы сейчас находимся в стадии формирования новой команды, вошел в тренерский состав Максим Густик, традиционно на скорости вверху стоит Александр Пинигин. Медицинский корпус работает такой же, как и был, плюс добавился к команде специалист по общефизической подготовке. Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу

Но команда работает и тренируется по старым принципам - авторитет тренерского штаба, амбиции победителей и доверие друг другу. Спортсмены заканчивают карьеру, на их место приходят новые, а школа белорусского фристайла, известная всему миру, продолжает подтверждать свой авторитет.

Кубок чемпионов прошел по привычной схеме. Из всех участников по результатам одной попытки в первый финал отобрались 8 лучших, в суперфинал - только 6. Вот и судите сами о всей напряженности момента. У фристайлиста попытка одна и нет права на ошибку. Правда, нервы на пределе, скорее, у болельщиков. Выдержанность, твердый характер и умение собраться и сконцентрироваться на эти несколько секунд - это главное, что отличает именно этих спортсменов.

Не форсируя подготовку, у белорусских фристайлистов на Кубок чемпионов был свой план - качественно и уверенно справиться с двойными сальто. Результат на лицо. Две медали в личных соревнованиях - серебро Анны Деруго и бронза Макара Митрофанова.

Ощущение приятное, как от любых стартов, когда ты занимаешь призовое место. Мне все понравилось, склон здесь отличный, поработали, наработали 3 место. Макар Митрофанов, двукратный призер Кубка чемпионов - 2023 по фристайлу

Впереди наших ребят только трехкратная чемпионка мира Любовь Никитина, да братья Буровы - Максим и Илья. Первый - также трижды золотой, второй дважды призер Олимпийских игр. Поделился своим впечатлением о белорусской сборной.

Очень перспективная команда, напрыганные ребята, им только вперед дорога, соревноваться и дальше, накручивать и соревноваться, все у них впереди. Илья Буров, двукратный призер Олимпийских игр по лыжной акробатике (Россия)

Кубок чемпионов подразумевает и командный турнир. Здесь несколько сложнее. Ведь от результата каждого спортсмена зависит не его место на пьедестале, а всего коллектива. В составе команды - трое, это лидер без гендерной принадлежности, на которого делается основная ставка, два других - парень и девушка. Командные соревнования входят в программу Олимпийских игр.

Из Красноярска лыжные акробаты перелетают в Ярославль, где уже в конце следующей недели пройдет второй этап Кубка чемпионов, Черта под турниром будет подведена в Москве. Когда же окончательно закроется история, скажем так, временным недопуском наших спортсменов к другим международным стартам, пока вопрос.