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Кубок чемпионов по фристайлу проходит в Красноярске - у белорусских спортсменов уже 2 медали

Кульминация первого этапа Кубка чемпионов. Сегодня в Красноярске фристайлисты из Беларуси, России и Казахстана поспорят за медали в командных соревнованиях нового международного турнира. В каждой 3 лыжных акробата, один из которых лидер без гендерной принадлежности - на него делается основная ставка, два других - парень и девушка. Командные соревнования входят в программу Олимпийских игр, и в первую очередь здесь работает правило: один за всех и все за одного. Потому что результаты лыжных акробатов суммируются.

Анна Деруго накануне выиграла серебро в личных состязаниях, а уже сегодня вместе с Павлом Диком и Макаром Митрофановым, который, к слову, бронзовый призер в индивидуальных прыжках Кубка чемпионов, поборются за медали в составе команды "Беларусь 1". Окончательный состав трио "Беларусь 2" определится сегодня по результатам тренировки. Соревнования стартуют в 16:25 по белорусскому времени.

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