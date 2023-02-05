Кубок чемпионов по фристайлу проходит в Красноярске - у белорусских спортсменов уже 2 медали

Кульминация первого этапа Кубка чемпионов. Сегодня в Красноярске фристайлисты из Беларуси, России и Казахстана поспорят за медали в командных соревнованиях нового международного турнира. В каждой 3 лыжных акробата, один из которых лидер без гендерной принадлежности - на него делается основная ставка, два других - парень и девушка. Командные соревнования входят в программу Олимпийских игр, и в первую очередь здесь работает правило: один за всех и все за одного. Потому что результаты лыжных акробатов суммируются.