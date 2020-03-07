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Кубок Дэвиса. Беларусь - Германия. Программу второго дня откроет парная встреча
Сверхпринципиальное противостояние сборных Беларуси и Германии в квалификации за право сыграть в Мировой группе Кубка Дэвиса сегодня продолжится на кортах в Дюссельдорфе. В эфире телеканала "Беларусь 5" начало работы студии перед игрой в 13:30. В 14 часов - эфир поединка. Напомним, что накануне именно победа первого номера нашей сборной Егора Герасимова оставила нашу команду в игре. Белорус добился непростой победы в матче с немцем Филипом Кольшрайбером - 4:6. 7:5, 7:6. Илья Ивашко ранее уступил Яну Ленарду Штруффу. Таким образом, пока счет в противостоянии равный - 1:1.
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