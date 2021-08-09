Кубок Гампера: "Барселона" громит "Ювентус"

Уже без Лионеля Месси! "Барселона" громит "Ювентус" в рамках Кубка Гампера, товарищеского турнира, который проходил на "Йохан Кройф Арене". Забивали Депай, Брейтуэйт и Рики Пуч. Роналду сыграл против "Барсы", проведя первый тайм на поле.