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Кубок IBU 2021-2022 по биатлону - итоги спринтерской гонки
В рамках шестого этапа Кубка ИБУ, который в эти дни проходит в Нове-Место, состоялась спринтерская гонка у мужчин. Не было равных норвежцу Сверре Далену Аспенесу, второй - россиянин Поварницын, бронза у немца Хорна. Лучшим из белорусов был Иван Тулатин, который с кругом штрафа занял 14-е место. Сергей Бочарников - 20-й.
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