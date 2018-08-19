"Кубок Минска". В столице пройдут международные шоссейные велогонки

Удастся ли Евгению Корольку отстоять звание победителя Гран-при Минска? Около 130 велогонщиков выйдут сегодня на старт престижной международной шоссейной гонки по проспекту Победителей. Спортсменам предстоит проехать 149 километров. Это 10 кругов от Дворца спорта с разворотом у "Минск-Арены". Сама гонка традиционно пройдет в формате зрелищного критериума и начнется в 14:00. Предшествовать соревнованиям будет развлекательная программа - городской велопарад протяженностью 5 с половиной километров и конкурс "Веломисс".

В связи с проведением гонок трафик в центре города будет перекрыт. Итак, сегодня проспект Победителей будет закрыт для автомобилистов с 10:30 до 13:30 на участке от Немиги и до Машерова, а с 13:30 до 18:00 - до улицы Ратомской.