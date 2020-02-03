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Кубок Минской области по мини-футболу остается в Столбцах
Мужчины определили сильнейшего под наблюдением женщины! В Столбцах завершился финал Кубка Минской области по мини-футболу. В турнире приняли участие 26 команд, а победили хозяева. В финале Столбцы принимали Дзержинск, поединок обслуживала известная белорусская рефери Ольга Терешко. Гости хотя открыли счет, но в остальное время преимущество оказалось на стороне хозяев, что и определилось в счете на табло. Отметим, что в финале принимали участие игроки мини-футбольной сборной Беларуси, а также участники первенства Высшей лиги.
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