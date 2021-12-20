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Кубок мира по биатлону уходит на новогоднюю паузу
Динара Алимбекова завершила календарный год в тройке общего зачета Кубка мира, при этом ни разу не поднявшись на призовой подиум в личных гонках. Зато в цветочной церемонии олимпийская чемпионка Пхенчхана участвует регулярно. Только во французском Анси на минувшей неделе девушка прервала свою серию финишей в топ-10. В Кубке наций белоруски идут на 5-й позиции. У мужчин капитан команды Антон Смольский 8-й в общем зачете. Сборная в мире шестая. 4-й этап завершился накануне во Франции масс-стартами.5-й начнется 6 января в Оберхофе.
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