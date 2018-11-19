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Кубок мира по плаванию. У белорусов три медали и два национальных рекорда

Домой с тремя медалями заключительного этапа Кубка мира по плаванию. Сборная Беларуси вернулась сегодня из Сингапура. Третье место у Евгения Цуркина на дистанции 100 метров баттерфляем.

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